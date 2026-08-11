Basler Aktie 207929 / DE0005102008
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11.08.2026 12:48:43
EQS-DD: Basler AG: Dr. Holger Singpiel, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
11.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler Aktiengesellschaft
|An der Strusbek 60-62
|22926 Ahrensburg
|Deutschland
|Internet:
|www.baslerweb.com
|LEI Code:
|5299006OKY4JQTOWH448
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106474 11.08.2026 CET/CEST
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