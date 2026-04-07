AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie 124664792 / AT0000A325L0
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07.04.2026 18:12:32
EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
AUSTRIACARD HOLDINGS
6.54 EUR -0.30%
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07.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstrasse 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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104280 07.04.2026 CET/CEST