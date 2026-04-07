EQS-DD: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



07.04.2026 / 18:08 CET/CEST

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Directors' Dealings, Art 19 MAR 1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Markus Kirchmayr 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name AUSTRIACARD HOLDINGS AG b) LEI 529900QI445M00DK4407 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für

i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Option: Aktienoptionen gemäss dem Share Option Program 2023 Kennung n.a. b) Art des Geschäfts Erwerb: Zuteilung von Aktienoptionen gemäss dem Share Option Program 2023 c) Preis(e) und Volumen Preis Volumen 0 EUR 272654 Stück d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 272654 Stück e) Datum des Geschäfts 2026-04-03; UTC+02:00 f) Ort des Geschäfts OTC – Ausserhalb eines Handelsplatzes

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