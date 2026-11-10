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10.11.2026 08:52:33

EQS-DD: AUMOVIO SE: Jean-Francois Tarabbia, Kauf

AUMOVIO
29.92 CHF 3.18%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2026 / 08:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Jean-Francois
Nachname(n): Tarabbia

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AUMOVIO SE

b) LEI
391200IGI9RQ7VTOK384 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000AUM0V10

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
31,631976 EUR 199.281,45 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
31,631976 EUR 199.281,4500 EUR

e) Datum des Geschäfts
09.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AUMOVIO SE
Guerickestrasse 7
60488 Frankfurt am Main
Deutschland
Internet: https://www.aumovio.com/
LEI Code: 391200IGI9RQ7VTOK384



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107904  10.11.2026 CET/CEST





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Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an

Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.

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