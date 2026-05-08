audius Aktie 137746766 / DE000A40ET13
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08.05.2026 11:39:30
EQS-DD: audius SE: Dr. Ottmar Gast, Kauf
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|audius SE
|Mercedesstr. 31
|71384 Weinstadt
|Deutschland
|Internet:
|https://www.audius.de/de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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104694 08.05.2026 CET/CEST
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|EQS-DD: audius SE: Dr. Ottmar Gast, Kauf (EQS Group)
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