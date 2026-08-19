AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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19.08.2026 08:21:07
EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gerrit Steen, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Internet:
|www.ats.net
|LEI Code:
|529900EVOKN4LCCD9321
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106704 19.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
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|EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gerrit Steen, Kauf (EQS Group)
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|EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gerrit Steen, buy (EQS Group)
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