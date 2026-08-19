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19.08.2026 08:21:07

EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gerrit Steen, Kauf

AT & S
140.24 CHF -13.35%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

19.08.2026 / 08:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Gerrit
Nachname(n): Steen

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI
529900EVOKN4LCCD9321 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT0000969985

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
173,2 EUR 54 Stück
173,2 EUR 18 Stück
173,2 EUR 28 Stück
173,2 EUR 4 Stück
173,2 EUR 9 Stück
173,2 EUR 73 Stück
173,4 EUR 14 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
173,214 EUR 200 Stück

e) Datum des Geschäfts
17.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: WIENER BOERSE AG AMTLICHERHANDEL (OFFICIAL MARKET)
MIC: WBAH


19.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Internet: www.ats.net
LEI Code: 529900EVOKN4LCCD9321



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106704  19.08.2026 CET/CEST





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