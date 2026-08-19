EQS-DD: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Gerrit Steen, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



19.08.2026 / 08:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Gerrit Nachname(n): Steen

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

b) LEI

529900EVOKN4LCCD9321

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: AT0000969985

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 173,2 EUR 54 Stück 173,2 EUR 18 Stück 173,2 EUR 28 Stück 173,2 EUR 4 Stück 173,2 EUR 9 Stück 173,2 EUR 73 Stück 173,4 EUR 14 Stück

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 173,214 EUR 200 Stück

e) Datum des Geschäfts

17.08.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: WIENER BOERSE AG AMTLICHERHANDEL (OFFICIAL MARKET) MIC: WBAH

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

19.08.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News



