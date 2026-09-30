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ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001

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30.09.2026 13:00:48

EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Johannes Linden, Verkauf

ASTA Energy Solutions
61.00 EUR 2.01%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.09.2026 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Johannes
Nachname(n): Linden

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ASTA Energy Solutions AG

b) LEI
529900H9GYEOPOXFNN04 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT100ASTA001

b) Art des Geschäfts
Verkauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
60,0095997 EUR 2.118 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
60,0096 EUR 2.118,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
29.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


30.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet: https://www.astagroup.com/de
LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107298  30.09.2026 CET/CEST





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