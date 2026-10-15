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ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001

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15.10.2026 12:30:38

EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Dr. Karl Schäcke, Kauf

ASTA Energy Solutions
52.00 EUR -5.45%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.10.2026 / 12:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Karl
Nachname(n): Schäcke

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ASTA Energy Solutions AG

b) LEI
529900H9GYEOPOXFNN04 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT100ASTA001

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
52,40 EUR 2.000 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
52,4000 EUR 2.000,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts
15.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: BOERSE MUENCHEN - GETTEX -REGULIERTER MARKT
MIC: XMUN


15.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet: https://www.astagroup.com/de
LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107546  15.10.2026 CET/CEST





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