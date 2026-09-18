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Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007

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18.09.2026 11:55:40

EQS-DD: ANDRITZ AG: Dr. Joachim Schönbeck, Ausübung von Call Optionen mit physischem Settlement im Rahmen des Aktionoptionsprogramms 2020

Andritz
79.45 CHF -0.63%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.09.2026 / 11:54 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Joachim
Nachname(n): Schönbeck

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Andritz AG

b) LEI
549300VZKC61IR5U8G96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN: AT0000730007

b) Art des Geschäfts
Ausübung von Call Optionen mit physischem Settlement im Rahmen des Aktionoptionsprogramms 2020

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
83,50 EUR 3.413,0 Stück

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
83,50 EUR 3.413,0 Stück

e) Datum des Geschäfts
17.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


18.09.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Andritz AG
Stattegger Strasse 18
8045 Graz
Österreich
Internet: www.andritz.com
LEI Code: 549300VZKC61IR5U8G96



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107118  18.09.2026 CET/CEST





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