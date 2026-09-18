Andritz Aktie 1130459 / AT0000730007
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18.09.2026 11:52:39
EQS-DD: ANDRITZ AG: Dr. Joachim Schönbeck, Ausübung von Call Optionen mit Cash Settlement im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
18.09.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Andritz AG
|Stattegger Strasse 18
|8045 Graz
|Österreich
|Internet:
|www.andritz.com
|LEI Code:
|549300VZKC61IR5U8G96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107116 18.09.2026 CET/CEST
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