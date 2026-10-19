Allerthal-Werke Aktie 322240 / DE0005034201
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19.10.2026 16:28:35
EQS-DD: Allerthal-Werke AG: Waltraud Hauschildt, Kauf
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allerthal-Werke AG
|Friesenstrasse 50
|50670 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.allerthal.de
|LEI Code:
|529900QC55HJDXKE5U90
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107582 19.10.2026 CET/CEST
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