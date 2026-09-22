All for One Group Aktie 192106 / DE0005110001
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22.09.2026 16:36:45
EQS-DD: All for One Group SE: Land Excellence GmbH, Acceptance of the voluntary public takeover offer by VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE, in accordance with the terms ...
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
22.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|All for One Group SE
|Rita-Maiburg-Strasse 40
|70794 Filderstadt-Bernhausen
|Germany
|Internet:
|www.all-for-one.com
|LEI Code:
|529900GB6FMY3QJLBM61
|End of News
|EQS News Service
|
107142 22.09.2026 CET/CEST
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