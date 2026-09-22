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All for One Group Aktie 192106 / DE0005110001

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22.09.2026 15:01:46

EQS-DD: All for One Group SE: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft - Fonds Aquila 106, Acceptance of the voluntary public takeover offer made by VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions ...

All for One Group
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

22.09.2026 / 15:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Name and legal form: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft - Fonds Aquila 106

2. Reason for the notification

a) Position / status
Person closely associated with:
Title: Dr.
First name: Rudolf
Last name(s): Knünz
Position: Supervisory board and fund owner

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
All for One Group SE

b) LEI
529900GB6FMY3QJLBM61 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE0005110001

b) Nature of the transaction
Acceptance of the voluntary public takeover offer made by VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE through Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft – Fonds Aquila 106, in accordance with the terms of the offer, comprising 12,091 shares in All for One Group SE. In accordance with clause 12 of the offer document dated 11 August 2026, the offer is subject to various conditions. On 17 September 2026, the final condition of the offer was satisfied, meaning that the offer will be completed.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
67.50 EUR 816,142.50 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
67.50 EUR 816,142.50 EUR

e) Date of the transaction
17/09/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


22.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

















Language: English
Company: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Strasse 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Germany
Internet: www.all-for-one.com
LEI Code: 529900GB6FMY3QJLBM61



 
End of News EQS News Service




107172  22.09.2026 CET/CEST





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Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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 EQS-DD: All for One Group SE: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft - Fonds Aquila 106, Acceptance of the voluntary public takeover offer made by VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions ... (EQS Group)
15:01
 EQS-DD: All for One Group SE: Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft - Fonds Aquila 106, Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise ... (EQS Group)
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 EQS-DD: All for One Group SE: Qino JB Ltd., Annahme des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der VINCI Energies Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE gemäss den ... (EQS Group)
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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