EQS-DD: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



01.10.2026 / 15:49 CET/CEST

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Directors' Dealings, Art 19 MAR Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name RAIFFEISENLANDESBANK

NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG Grund der Meldung a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Erwin Hameseder, Aufsichtsrat b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a)

b) Name AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft LEI 5299006C0EVA5LAYOR30 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments

Aktie Kennung AT000AGRANA3









b)









Art des Geschäfts Erwerb: Im Zuge einer Abspaltung zur Aufnahme gemäss § 21 GenSpaltG werden ua Aktien an AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft und weitere Beteiligungen der RAIFFEISENHOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. als übertragende Genossenschaft auf die RAIFFEISENLANDESBANK

NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG als

übernehmende Gesellschaft abgespalten (siehe Beteiligungsmeldung gemäss §§ 130 bis 134

BörseG 2018 vom 11.08.2026). c)



d)



e)

f) Preis(e) und Volumen Preis Volumen 0 EUR 152000 Stück Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 0 EUR 152000 Stück Datum des Geschäfts 2026-09-30; UTC+02:00 Ort des Geschäfts OTC - Ausserhalb eines Handelsplatzes

01.10.2026 CET/CEST

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