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AGRANA Aktie 42924411 / AT000AGRANA3

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01.10.2026 15:45:45

EQS-DD: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

AGRANA
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AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

01.10.2026 / 15:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





 

 

Directors' Dealings, Art 19 MAR

  1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-
WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H.
  1. Grund der Meldung
a) Position/Status Meldepflichtige Person steht in enger Beziehung zu: Erwin Hameseder, Aufsichtsrat
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung
  1. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a)
b)		 Name AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
LEI 5299006C0EVA5LAYOR30
  1. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften: Dieser Abschnitt ist zu wiederholen für i) jede Art von Instrument, ii) jede Art von Geschäft, iii) jedes Datum und iv) jeden Platz, an dem Geschäfte getätigt wurden
 
a)		 Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments  
Aktie
  Kennung AT000AGRANA3
 
 
 
 
 
b)		  
 
 
 
 
Art des Geschäfts		 Veräusserung: Im Zuge einer Abspaltung zur Aufnahme gemäss § 21 GenSpaltG werden ua Aktien an AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft und weitere Beteiligungen der RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft m.b.H. als übertragende Genossenschaft auf die RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG als
übernehmende Gesellschaft abgespalten (siehe Beteiligungsmeldung gemäss §§ 130 bis 134 BörseG 2018 vom 11.08.2026).
c)
 
d)
 
e)
f)		 Preis(e) und Volumen Preis Volumen
  0 EUR 152000 Stück
Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen
  0 EUR 152000 Stück
Datum des Geschäfts 2026-09-30; UTC+02:00
Ort des Geschäfts OTC - Ausserhalb eines Handelsplatzes
 

 


01.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
F.-W.-Raiffeisen-Platz 1
A-1020 Wien
Österreich
Internet: www.agrana.com
LEI Code: 5299006C0EVA5LAYOR30



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107344  01.10.2026 CET/CEST





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