EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy Santo, Erwerb von 17.820 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.11.2026 / 08:48 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Timothy Nachname(n): Santo

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Financial Officer

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 17.820 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,1646 USD 71.735,2350 USD 4,1240 USD 2.453,7800 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,163244 USD 74.189,0150 USD

e) Datum des Geschäfts

06.11.2026; UTC-5

f) Ort des Geschäfts

Name: NASDAQ MIC: XNAS

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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