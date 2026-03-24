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ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059

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24.03.2026 10:36:13

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Timothy P. Santo, Acquisition of 3,610 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the vesting of 5,111 Restricted Stock Units (granted March 19, ...

ADTRAN Holdings
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

24.03.2026 / 10:34 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Timothy P.
Last name(s): Santo

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Chief Financial Officer

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: US00486H1059

b) Nature of the transaction
Acquisition of 3,610 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the vesting of 5,111 Restricted Stock Units (granted March 19, 2025) pursuant to the 2024 Employee Stock Incentive Plan. 1,501 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) were withheld by ADTRAN Holdings, Inc. to cover the taxes.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
11.90 USD 42,959.00 USD

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
11.90 USD 42,959.00 USD

e) Date of the transaction
19/03/2026; UTC-5

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


24.03.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com



 
End of News EQS News Service




103892  24.03.2026 CET/CEST





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07.08.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

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Long 11’250.71 8.99 S5KBEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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