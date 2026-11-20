

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



20.11.2026 / 18:11 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Thomas R. Nachname(n): Stanton

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors

b) Berichtigung

Berichtigung der am 9. November 2026 veröffentlichten Erstmeldung zur Korrektur eines Rechenfehlers: Erwerb von 850 Aktien mehr, weil 850 Aktien weniger zur Deckung der Steuern einbehalten wurden.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 135.186 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 225.774,593 Phantom Shares gemäss dem Employee Equity Deferred Compensation Program der ADTRAN Holdings, Inc. aufgrund der Beendigung des Employee Equity Deferred Compensation Program. Eine Gesamtzahl von 90.588,593 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurden von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 USD 0,00 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,00 USD 0,00 USD

e) Datum des Geschäfts

03.11.2026; UTC-6

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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