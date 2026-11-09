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ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059

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09.11.2026 15:32:30

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 134.336 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 225.774,593 Phantom Shares ...

ADTRAN Holdings
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

09.11.2026 / 15:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Thomas R.
Nachname(n): Stanton

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Executive Officer und Vorsitzender des Board of Directors

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 134.336 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 225.774,593 Phantom Shares gemäss dem Employee Equity Deferred Compensation Program der ADTRAN Holdings, Inc. aufgrund der Beendigung des Employee Equity Deferred Compensation Program. Eine Gesamtzahl von 91.438.593 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurden von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts
03.11.2026; UTC-6

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com
LEI Code: 549300VV36J86CRRWF77



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107880  09.11.2026 CET/CEST





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15:32
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Acquisition of 134,336 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the settlement of 225,774.593 phantom shares under the Employee ... (EQS Group)
15:32
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Erwerb von 134.336 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 225.774,593 Phantom Shares ... (EQS Group)
15:22
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 13.288 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Erfüllung von Ansprüchen aus 17.799,841 Phantom Shares ... (EQS Group)
15:22
 EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Acquisition of 13,288 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the settlement of 17,799.841 phantom shares under the ... (EQS Group)
08.11.26
 EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
08.11.26
 EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
08.11.26
 EQS-PVR: Adtran Holdings, Inc.: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
06.11.26
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