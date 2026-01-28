Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059

28.01.2026 10:05:05

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Acquisition of 18,080 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the vesting of 32,489 Restricted Stock Units (granted January ...

ADTRAN Holdings
7.40 CHF -0.46%
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

28.01.2026 / 10:03 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Thomas R.
Last name(s): Stanton

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Chief Executive Officer and Chairman of the Board of Directors

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: US00486H1059

b) Nature of the transaction
Acquisition of 18,080 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the vesting of 32,489 Restricted Stock Units (granted January 26, 2024) pursuant to the 2020 Employee Stock Incentive Plan. 14,409 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) were withheld by ADTRAN Holdings, Inc. to cover the taxes.

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
9.73 USD 175,918.40 USD

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
9.73 USD 175,918.40 USD

e) Date of the transaction
26/01/2026; UTC-6

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


28.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com



 
End of News EQS News Service




102996  28.01.2026 CET/CEST





