|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 18:12:32
EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Thomas R. Stanton, Acquisition of 135,186 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) due to the settlement of 225,774.593 phantom shares under the Employee ...
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Amendment
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
20.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|United States
|Internet:
|www.adtran.com
|LEI Code:
|549300VV36J86CRRWF77
|End of News
|EQS News Service
|
108248 20.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu ADTRAN Holdings Inc
Analysen zu ADTRAN Holdings Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.