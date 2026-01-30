Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059

30.01.2026 21:27:14

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: James Denson Wilson Jr, Erwerb von 2.468 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 8.825 Performance Stock Units (PSUs) im ...

ADTRAN Holdings
7.20 CHF -0.72%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.01.2026 / 21:26 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: James Denson
Nachname(n): Wilson Jr

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Chief Revenue Officer

b) Berichtigung
Es handelt sich um eine Berichtigung der am 29. Januar 2026 veröffentlichten Erstmeldung: Erwerb von 222 Aktien weniger, weil 222 Aktien zusätzlich zur Deckung der Steuern einbehalten wurden.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: US00486H1059

b) Art des Geschäfts
Erwerb von 2.468 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund des Vestings von 8.825 Performance Stock Units (PSUs) im Rahmen des angepassten und neu gefassten Employee Stock Incentive Plan 2020 (gewährt am 20. Januar 2023 als Teil der aktienbasierten Vergütung), die durch Ausgabe von 3.777 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) erfüllt werden. Eine Gesamtzahl von 1.309 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) wurde von der ADTRAN Holdings, Inc. zur Deckung der Steuern einbehalten.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
9,24 USD 22.804,32 USD

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
9,24 USD 22.804,32 USD

e) Datum des Geschäfts
26.01.2026; UTC-6

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


30.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet: www.adtran.com



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103064  30.01.2026 CET/CEST





