ADTRAN Holdings Aktie 114855834 / US00486H1059

13.05.2026 16:55:48

EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Christoph Glingener, Sale of 126,115 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059

ADTRAN Holdings
12.20 CHF 5.62%
Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

13.05.2026 / 16:54 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Christoph
Last name(s): Glingener

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Chief Technology Officer

b) Amendment
Initial notification – Due to their large number, the individual transactions to be reported under number 4 lit. c) of this notification are split across three publications. This is the first of those

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
Adtran Holdings, Inc.

b) LEI
549300VV36J86CRRWF77 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: US00486H1059

b) Nature of the transaction
Sale of 126,115 shares in ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
15.69 USD 1,569.00 USD
15.55 USD 186.54 USD
15.55 USD 854.98 USD
15.55 USD 512.99 USD
15.53 USD 186.36 USD
15.53 USD 854.15 USD
15.53 USD 512.49 USD
15.46 USD 170.06 USD
15.45 USD 169.95 USD
15.44 USD 1,204.32 USD
15.47 USD 1,546.50 USD
15.47 USD 1,546.50 USD
15.48 USD 1,548.00 USD
15.47 USD 3,094.00 USD
15.48 USD 1,548.00 USD
15.48 USD 1,548.00 USD
15.48 USD 1,548.00 USD
15.27 USD 1,527.00 USD
15.33 USD 3,066.00 USD
15.18 USD 303.60 USD
15.20 USD 304.00 USD
15.16 USD 909.60 USD
15.19 USD 303.70 USD
15.19 USD 151.85 USD
15.19 USD 1,062.95 USD
15.22 USD 1,522.00 USD
15.17 USD 1,517.00 USD
15.10 USD 1,510.00 USD
15.14 USD 1,514.00 USD
15.09 USD 1,509.00 USD
15.09 USD 1,509.00 USD
15.09 USD 1,448.64 USD
15.09 USD 60.36 USD
14.99 USD 1,499.00 USD
14.92 USD 1,492.00 USD
14.92 USD 29.84 USD
14.92 USD 298.40 USD
14.92 USD 1,163.76 USD
14.90 USD 1,490.00 USD
14.91 USD 1,491.00 USD
14.91 USD 1,013.88 USD
14.91 USD 477.12 USD
14.91 USD 432.39 USD
14.91 USD 14.91 USD
14.91 USD 1,043.70 USD
14.90 USD 163.90 USD
14.90 USD 119.20 USD
14.90 USD 149.00 USD
14.90 USD 14.90 USD
14.90 USD 29.80 USD
14.89 USD 1,012.52 USD
14.93 USD 388.18 USD
14.93 USD 1,104.82 USD
14.94 USD 1,494.00 USD
14.93 USD 298.60 USD
14.92 USD 1,193.60 USD
14.97 USD 1,497.00 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
14.95 USD 1,495.00 USD
14.94 USD 971.10 USD
14.94 USD 522.90 USD
14.90 USD 1,490.00 USD
14.94 USD 1,494.00 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
14.94 USD 1,494.00 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
14.96 USD 568.29 USD
14.96 USD 927.21 USD
14.96 USD 643.07 USD
14.96 USD 748.00 USD
14.96 USD 104.69 USD
15.00 USD 1,500.00 USD
15.00 USD 390.00 USD
15.00 USD 1,110.00 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
14.95 USD 388.70 USD
14.96 USD 119.68 USD
14.96 USD 14.96 USD
14.95 USD 44.85 USD
14.95 USD 179.40 USD
14.95 USD 747.50 USD
14.95 USD 1,495.00 USD
14.96 USD 59.82 USD
14.96 USD 747.75 USD
14.96 USD 687.93 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
14.91 USD 1,491.00 USD
14.90 USD 745.00 USD
14.89 USD 744.50 USD
14.90 USD 1,490.00 USD
14.90 USD 29.80 USD
14.90 USD 432.10 USD
14.89 USD 1,027.41 USD
14.92 USD 1,492.00 USD
14.91 USD 1,491.00 USD
14.96 USD 1,496.00 USD
14.97 USD 209.51 USD
14.97 USD 1,286.99 USD
14.98 USD 2,996.00 USD
14.99 USD 1,499.00 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
15.00 USD 1,500.00 USD
15.02 USD 1,502.00 USD
15.02 USD 1,502.00 USD
15.02 USD 1,502.00 USD
15.01 USD 1,501.00 USD
15.01 USD 1,501.00 USD
14.98 USD 1,048.60 USD
14.98 USD 14.98 USD
14.98 USD 434.42 USD
14.95 USD 14.95 USD
14.95 USD 328.90 USD
14.95 USD 1,151.15 USD
14.96 USD 14.96 USD
14.96 USD 1,480.55 USD
14.99 USD 1,154.23 USD
14.99 USD 344.77 USD
15.00 USD 375.00 USD
15.00 USD 4,125.00 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
14.99 USD 1,499.00 USD
15.01 USD 1,501.00 USD
15.01 USD 1,501.00 USD
15.01 USD 1,501.00 USD
15.01 USD 1,501.00 USD
15.05 USD 1,505.00 USD
15.06 USD 1,506.00 USD
15.06 USD 1,506.00 USD
15.13 USD 1,513.00 USD
15.13 USD 1,513.00 USD
15.09 USD 45.27 USD
15.08 USD 754.00 USD
15.08 USD 708.76 USD
15.09 USD 1,509.00 USD
15.05 USD 496.65 USD
15.05 USD 1,008.35 USD
15.05 USD 496.65 USD
15.05 USD 571.90 USD
15.04 USD 180.48 USD
15.04 USD 255.68 USD
15.05 USD 541.80 USD
15.02 USD 1,502.00 USD
15.02 USD 2,973.96 USD
15.02 USD 30.04 USD
14.98 USD 1,498.00 USD
15.01 USD 1,501.00 USD
15.01 USD 1,501.00 USD
15.01 USD 1,501.00 USD
15.01 USD 960.64 USD
15.02 USD 1,502.00 USD
14.92 USD 1,492.00 USD
14.92 USD 1,342.80 USD
14.92 USD 149.20 USD
14.93 USD 2,986.00 USD
14.93 USD 4,479.00 USD
14.94 USD 1,494.00 USD
14.97 USD 1,497.00 USD
14.96 USD 89.76 USD
14.96 USD 1,406.24 USD
14.96 USD 1,496.00 USD
15.01 USD 1,501.00 USD
14.95 USD 1,495.00 USD
14.96 USD 1,496.00 USD
14.96 USD 1,496.00 USD
14.91 USD 566.58 USD
14.90 USD 745.00 USD
14.89 USD 178.68 USD
14.89 USD 104.23 USD
14.89 USD 1,086.97 USD
14.89 USD 297.80 USD
14.89 USD 148.90 USD
14.89 USD 1,340.10 USD
14.88 USD 2,842.08 USD
14.85 USD 103.95 USD
14.85 USD 445.50 USD
14.85 USD 59.40 USD
14.84 USD 875.56 USD
14.84 USD 133.56 USD
14.86 USD 29.72 USD
14.86 USD 59.44 USD
14.86 USD 564.68 USD
14.86 USD 832.16 USD
14.86 USD 74.30 USD
14.86 USD 1,411.70 USD
14.85 USD 1,485.00 USD
14.85 USD 1,455.30 USD
14.86 USD 29.72 USD
14.88 USD 1,488.00 USD
14.88 USD 1,488.00 USD
14.88 USD 1,488.00 USD
14.87 USD 178.44 USD
14.87 USD 639.41 USD
14.86 USD 74.30 USD
14.86 USD 594.40 USD
14.87 USD 1,486.50 USD
14.88 USD 1,487.50 USD
14.90 USD 1,490.00 USD
14.92 USD 193.96 USD
14.92 USD 1,298.04 USD
14.87 USD 148.70 USD
14.87 USD 1,338.30 USD
14.87 USD 1,487.00 USD
14.89 USD 1,488.50 USD
14.89 USD 1,489.00 USD
14.90 USD 774.80 USD
14.90 USD 715.20 USD
14.90 USD 14.90 USD
14.90 USD 1,475.10 USD
14.90 USD 1,490.00 USD
14.85 USD 1,039.50 USD
14.86 USD 371.50 USD
14.85 USD 74.25 USD
14.85 USD 29.70 USD
14.85 USD 861.30 USD
14.85 USD 103.95 USD
14.84 USD 489.72 USD
14.84 USD 14.84 USD
14.84 USD 890.40 USD
14.84 USD 118.72 USD
14.84 USD 267.12 USD
14.84 USD 103.88 USD
14.84 USD 14.84 USD
14.84 USD 74.20 USD
14.85 USD 1,485.00 USD
14.84 USD 1,484.00 USD
14.83 USD 1,483.00 USD
14.84 USD 1,484.00 USD
14.83 USD 1,483.00 USD
14.84 USD 148.40 USD
14.84 USD 148.40 USD
14.84 USD 1,187.20 USD
14.84 USD 163.24 USD
14.83 USD 1,319.87 USD
14.84 USD 44.52 USD
14.84 USD 44.52 USD
14.84 USD 460.04 USD
14.84 USD 934.92 USD
14.83 USD 74.15 USD
14.83 USD 103.81 USD
14.83 USD 1,305.04 USD
14.81 USD 88.86 USD
14.81 USD 14.81 USD
14.81 USD 1,377.33 USD
14.81 USD 2,962.00 USD
14.78 USD 266.04 USD
14.78 USD 1,211.96 USD
14.78 USD 29.56 USD
14.78 USD 1,448.44 USD
14.81 USD 1,481.00 USD
14.81 USD 1,451.38 USD
14.81 USD 29.62 USD
14.81 USD 1,481.00 USD
14.80 USD 1,480.00 USD
14.80 USD 1,480.00 USD
14.78 USD 1,478.00 USD
14.79 USD 1,479.00 USD
14.80 USD 1,480.00 USD
14.80 USD 1,480.00 USD
14.80 USD 1,480.00 USD
14.79 USD 29.57 USD
14.77 USD 1,447.46 USD
14.76 USD 1,476.00 USD
14.76 USD 1,062.72 USD
14.76 USD 413.28 USD
14.74 USD 1,474.00 USD
14.75 USD 1,327.50 USD
14.75 USD 147.50 USD
14.73 USD 220.95 USD
14.73 USD 1,252.05 USD
14.74 USD 1,474.00 USD
14.74 USD 1,474.00 USD
14.69 USD 73.45 USD
14.69 USD 1,469.00 USD
14.70 USD 1,396.50 USD
14.70 USD 294.00 USD
14.70 USD 1,176.00 USD
14.71 USD 1,471.00 USD
14.69 USD 1,469.00 USD
14.71 USD 1,471.00 USD
14.69 USD 14.69 USD
14.69 USD 881.40 USD
14.69 USD 572.91 USD
14.71 USD 1,470.50 USD
14.71 USD 1,471.00 USD
14.70 USD 1,470.00 USD
14.69 USD 1,469.00 USD
14.72 USD 1,471.50 USD
14.72 USD 1,472.00 USD
14.72 USD 1,472.00 USD
14.72 USD 1,472.00 USD
14.79 USD 1,479.00 USD
14.79 USD 1,479.00 USD
14.80 USD 1,480.00 USD
14.79 USD 1,479.00 USD
14.81 USD 1,481.00 USD
14.81 USD 1,481.00 USD
14.79 USD 295.80 USD
14.79 USD 443.70 USD
14.79 USD 14.79 USD
14.78 USD 724.22 USD
14.81 USD 1,481.00 USD
14.80 USD 14.80 USD
14.80 USD 458.80 USD
14.80 USD 991.60 USD
14.80 USD 14.80 USD
14.78 USD 1,478.00 USD
14.78 USD 14.78 USD
14.78 USD 916.36 USD
14.78 USD 532.08 USD
14.78 USD 14.78 USD
14.79 USD 2,958.00 USD
14.80 USD 1,036.00 USD
14.80 USD 1,465.20 USD
14.80 USD 458.80 USD
14.82 USD 1,482.00 USD
14.80 USD 1,480.00 USD
14.80 USD 29.60 USD
14.80 USD 1,450.40 USD
14.81 USD 1,481.00 USD
14.84 USD 1,484.00 USD
14.84 USD 1,484.00 USD
14.85 USD 1,188.00 USD
14.85 USD 297.00 USD
14.83 USD 1,483.00 USD
14.83 USD 1,483.00 USD
14.85 USD 1,485.00 USD
14.86 USD 1,411.70 USD

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
14.95 USD 1,885,662.54 USD

e) Date of the transaction
07/05/2026; UTC-4

f) Place of the transaction
Name: NASDAQ
MIC: XNAS


13.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Language: English
Company: Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
United States
Internet: www.adtran.com



 
104864  13.05.2026 CET/CEST





26.02.26 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
08.11.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
07.08.24 ADTRAN Holdings Buy Warburg Research
