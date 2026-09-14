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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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14.09.2026 17:55:41

EQS-DD: adidas AG: Ralf Kretschmer, Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Birgit Kretschmer.

adidas
134.68 CHF -0.11%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.09.2026 / 17:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Ralf
Nachname(n): Kretschmer

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Birgit
Nachname(n): Kretschmer
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
ISIN: DE000VV85VV0

b) Art des Geschäfts
Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Birgit Kretschmer.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
6,01 EUR 9.994,63 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
6,01 EUR 9.994,63 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107020  14.09.2026 CET/CEST





In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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09.09.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
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adidas 131.85 -0.04% adidas

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