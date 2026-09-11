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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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11.09.2026 17:45:45

EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schliessung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung neuer ...

adidas
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.09.2026 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nassef
Nachname(n): Sawiris
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
Beschreibung: Aktiengebundene Derivate ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts
Schliessung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung neuer Call-Positionen siehe separate Meldung).

Schliessung: (1) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,48; Strike: 156,09, Fälligkeit: 17.09.2026, (2) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 0,27; Strike: 163,74, Fälligkeit: 23.09.2026, (3) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,59; Strike: 161,97, Fälligkeit: 05.11.2026, (4) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 5,95; Strike: 155,64, Fälligkeit: 09.11.2026, (5) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 6,12; Strike: 155,64, Fälligkeit: 11.11.2026, (6) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 4,85; Strike: 159,76, Fälligkeit: 12.11.2026, (7) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,73; Strike: 164,79, Fälligkeit: 17.11.2026, (8) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,61; Strike: 161,72, Fälligkeit: 18.11.2026, (9) Einheiten: 80.000, Preis je Einheit: 6,61; Strike: 155,64, Fälligkeit: 19.11.2026, (10) Einheiten: 50.367, Preis je Einheit: 6,78; Strike: 155,64, Fälligkeit: 23.11.2026, (11) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 3,48; Strike: 167,73, Fälligkeit: 24.11.2026, (12) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,95; Strike: 161,97, Fälligkeit: 25.11.2026, (13) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 4,62; Strike: 164,79, Fälligkeit: 03.12.2026, (14) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 3,96; Strike: 168,02, Fälligkeit: 08.12.2026, (15) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 4,48; Strike: 166,67, Fälligkeit: 10.12.2026, (16) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,10; Strike: 160,97, Fälligkeit: 11.12.2026, (17) Einheiten: 87.000, Preis je Einheit: 4,77; Strike: 165,59, Fälligkeit: 14.12.2026, (18) Einheiten: 100.000, Preis je Einheit: 6,22; Strike: 160,97, Fälligkeit: 15.12.2026.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,48 EUR 48.000,00 EUR
0,27 EUR 27.000,00 EUR
3,59 EUR 359.000,00 EUR
5,95 EUR 476.000,00 EUR
6,12 EUR 489.600,00 EUR
4,85 EUR 421.950,00 EUR
3,73 EUR 373.000,00 EUR
4,61 EUR 461.000,00 EUR
6,61 EUR 528.800,00 EUR
6,78 EUR 341.488,26 EUR
3,48 EUR 348.000,00 EUR
4,95 EUR 495.000,00 EUR
4,62 EUR 462.000,00 EUR
3,96 EUR 344.520,00 EUR
4,48 EUR 389.760,00 EUR
6,10 EUR 610.000,00 EUR
4,77 EUR 414.990,00 EUR
6,22 EUR 622.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,40 EUR 7.212.108,26 EUR

e) Datum des Geschäfts
08.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


11.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106982  11.09.2026 CET/CEST





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 EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Closure of existing Long Calls, and opening of new calls with longer maturity (roll). (Closure of existing Long Calls in separate ... (EQS Group)
17:45
 EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schliessung bestehender Long-Call-Positionen und Eröffnung neuer Call-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung neuer ... (EQS Group)
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Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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