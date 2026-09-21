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adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

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21.09.2026 17:45:47

EQS-DD: adidas AG: Günter Weigl, Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartnerin.

adidas
136.07 CHF 1.96%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.09.2026 / 17:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Günter
Nachname(n): Weigl

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
ISIN: DE000GU85RK4

b) Art des Geschäfts
Kauf, abgewickelt über ein Gemeinschaftsdepot mit Ehepartnerin.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,90 EUR 10.450,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,90 EUR 10.450,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
18.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Börse Stuttgart
MIC: XSTU


21.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com
LEI Code: 549300JSX0Z4CW0V5023



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107128  21.09.2026 CET/CEST





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