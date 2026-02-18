Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'800 0.3%  SPI 19'014 0.3%  Dow 49'533 0.1%  DAX 25'153 0.6%  Euro 0.9128 0.1%  EStoxx50 6'060 0.6%  Gold 4'921 0.9%  Bitcoin 52'572 1.1%  Dollar 0.7714 0.1%  Öl 67.6 0.3% 
18.02.2026 10:25:05

EQS-DD: adesso SE: Setanta GmbH, Kauf

adesso
56.38 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

18.02.2026 / 10:23 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Setanta GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel: Prof. Dr.
Vorname: Volker
Nachname(n): Gruhn
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adesso SE

b) LEI
529900KOICE97ZSA1O52 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0Z23Q5

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
61,3000 EUR 3.984,50 EUR
61,5000 EUR 95.940,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
61,4920 EUR 99.924,5000 EUR

e) Datum des Geschäfts
17.02.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: TRADEGATE EXCHANGE
MIC: TGAT


18.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: adesso SE
Adessoplatz 1
44269 Dortmund
Deutschland
Internet: www.adesso-group.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




103308  18.02.2026 CET/CEST





