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aap Implantate Aktie 57872565 / DE000A3H2101

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10.11.2026 10:35:33

EQS-DD: aap Implantate AG: Rubino Di Girolamo, 60.817 Bezugsrechte im Rahmen einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ohne Gegenleistung. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem ...

aap Implantate
1.40 EUR 0.72%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

10.11.2026 / 10:34 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Rubino
Nachname(n): Di Girolamo

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
aap Implantate AG

b) LEI
39120001TRQTQ01LPP57 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
Beschreibung: Bezugsrecht

b) Art des Geschäfts
60.817 Bezugsrechte im Rahmen einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ohne Gegenleistung. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem Beleg-schaftsaktienprogramm.

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
0,00 EUR 0,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
06.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


10.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: aap Implantate AG
Lorenzweg 5
12099 Berlin
Deutschland
Internet: www.aap.de
LEI Code: 39120001TRQTQ01LPP57



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107916  10.11.2026 CET/CEST





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 EQS-DD: aap Implantate AG: Rubino Di Girolamo, 60,817 subscription rights as part of a capital increase through subscription rights without consideration. The transaction is not related to an ... (EQS Group)
10:35
 EQS-DD: aap Implantate AG: Rubino Di Girolamo, 60.817 Bezugsrechte im Rahmen einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ohne Gegenleistung. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem ... (EQS Group)
10:32
 EQS-DD: aap Implantate AG: Deepblue Holding AG, 738,183 subscription rights as part of a rights offering without consideration. The transaction is not related to an employee stock ownership plan. (EQS Group)
10:32
 EQS-DD: aap Implantate AG: Deepblue Holding AG, 738.183 Bezugsrechte im Rahmen einer Bezugsrechts-Kapitalerhöhung ohne Gegenleistung. Das Geschäft steht nicht im Zusammenhang mit einem ... (EQS Group)
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09.11.26
 EQS-DD: aap Implantate AG: Jürgen Krebs, Einbuchung von 272.495 Bezugsrechten ohne Gegenleistung im Rahmen der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der aap Implantate AG. Das Geschäft steht nicht ... (EQS Group)
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