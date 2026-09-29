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2G Energy Aktie 3300613 / DE000A0HL8N9

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29.09.2026 14:04:37

EQS-DD: 2G Energy AG: Pablo Hofelich, Kauf

2G Energy
57.18 CHF 7.83%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

29.09.2026 / 14:03 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Pablo
Nachname(n): Hofelich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
2G Energy AG

b) LEI
529900GC2NUJ6F0TSK26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0HL8N9

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
58,70 EUR 1.761,00 EUR
58,70 EUR 8.805,00 EUR
58,70 EUR 8.805,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
58,70 EUR 19.371,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: Tradegate
MIC: TGAT


29.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: 2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Internet: www.2-g.de
LEI Code: 529900GC2NUJ6F0TSK26



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107286  29.09.2026 CET/CEST





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