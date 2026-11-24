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24.11.2026 07:16:49
EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle und Frau Daniela Lohmann-Pehle
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
24.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|2G Energy AG
|Benzstr. 3
|48619 Heek
|Deutschland
|Internet:
|www.2-g.de
|LEI Code:
|529900GC2NUJ6F0TSK26
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108310 24.11.2026 CET/CEST
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