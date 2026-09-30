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2G Energy Aktie 3300613 / DE000A0HL8N9

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30.09.2026 08:51:37

EQS-DD: 2G Energy AG: Friedrich Pehle, Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle und Frau Daniela Lohmann-Pehle

2G Energy
58.28 CHF 1.93%
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

30.09.2026 / 08:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Friedrich
Nachname(n): Pehle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
2G Energy AG

b) LEI
529900GC2NUJ6F0TSK26 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A0HL8N9

b) Art des Geschäfts
Aktienkauf über das Gemeinschaftsdepot von Herrn Friedrich Pehle und Frau Daniela Lohmann-Pehle

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
59,00 EUR 2.124,00 EUR
59,00 EUR 9.676,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
59,00 EUR 11.800,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
29.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: XETRA
MIC: XETR


30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: 2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Internet: www.2-g.de
LEI Code: 529900GC2NUJ6F0TSK26



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107294  30.09.2026 CET/CEST





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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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SMI-Kurs: 14’008.32 30.09.2026 09:12:39
Long 13’368.27 19.92 SPB9EU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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