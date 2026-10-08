1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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08.10.2026 17:40:37
EQS-DD: 1&1 AG: United Internet AG, Erwerb von 35.352.929 neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage der 1&1 AG zum rechnerischen Ausgabepreis von EUR 24,05 je neuer Aktie ...
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
08.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Strasse 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
107392 08.10.2026 CET/CEST
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