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1&1 Aktie 868900 / DE0005545503

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17.08.2026 17:58:32

EQS-DD: 1&1 AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

1&1
17.81 CHF -3.84%
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1&1 AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.08.2026 / 17:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR

Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten

 

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name United Internet AG
2 Grund der Meldung
a) Position/Status  
Person steht in enger Beziehung zu:

Ralph Dommermuth, Vorstand

 
b) Erstmeldung/Berichtigung Erstmeldung
3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name 1&1 AG
b) LEI 5299003VKVDCUPSS5X23
4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
Kennung

Aktie

 
ISIN: DE0005545503

 
b) Art des Geschäfts Interessewahrende Order zum Kauf von insgesamt bis zu 6.000.000 Aktien der 1&1 AG zu marktschonenden Konditionen im Zeitraum von 17. August 2026 bis 30. Juni 2027.
 
c) Preis(e) und Volumen Preis(e)
Volumen

nicht bezifferbar
 nicht bezifferbar

 
d) Aggregierte Informationen
Aggregiertes Volumen

 
Preis

 		  
nicht bezifferbar

 
nicht bezifferbar

 
e) Datum des Geschäfts 17.08.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts Börse bzw. ausserhalb eines Handelsplatzes
 
 

 


17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: 1&1 AG
Elgendorfer Strasse 57
56410 Montabaur
Deutschland
Internet: www.1und1.AG
LEI Code: 5299003VKVDCUPSS5X23



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




106674  17.08.2026 CET/CEST





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