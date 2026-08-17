1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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17.08.2026 17:58:32
EQS-DD: 1&1 AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|
Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften nach Art. 19 MAR
Per Fax an BaFin (+49(0)228/4108-62963) und den Emittenten
17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Strasse 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
106674 17.08.2026 CET/CEST
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu 1&1 AG
|
17:58
|EQS-DD: 1&1 AG: Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen (EQS Group)
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|Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
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06.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
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06.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
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06.08.26
|EQS-News: 1&1 mit Halbjahreszahlen, Prognose 2026 bestätigt (EQS Group)
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06.08.26
|EQS-News: 1&1 reports half-year results, forecast for 2026 confirmed (EQS Group)
Analysen zu 1&1 AG
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|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
|13.07.26
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|Barclays Capital
|22.06.26
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|DZ BANK
|21.05.26
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|07.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|1&1 Underperform
|Bernstein Research
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|Bernstein Research
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|UBS AG
|22.06.26
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|DZ BANK
|21.05.26
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|13.05.26
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|1&1 Equal Weight
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