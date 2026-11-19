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19.11.2026 19:46:33
EQS-DD: 1&1 AG: Herr Alessandro Nava, Zuteilung von 86.954 Aktien im Rahmen der Ausübung von Stock Appreciation Rights (SAR).
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
19.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|1&1 AG
|Elgendorfer Strasse 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.1und1.AG
|LEI Code:
|5299003VKVDCUPSS5X23
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
108196 19.11.2026 CET/CEST
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
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|EQS-DD: 1&1 AG: Herr Alessandro Nava, Allocation of 86,954 shares in connection with the exercise of stock appreciation rights (SARs). (EQS Group)
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19.11.26
|EQS-DD: 1&1 AG: Herr Alessandro Nava, Zuteilung von 86.954 Aktien im Rahmen der Ausübung von Stock Appreciation Rights (SAR). (EQS Group)
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