Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111
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21.04.2026 11:32:43
EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Zalando SE
/ Share buy-back program
BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 6. ZWISCHENMELDUNG
BERLIN, 21. April 2026 // Vom 13. April 2026 bis einschliesslich 17. April 2026 wurden insgesamt 38.699 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschliesslich 17. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.896.176 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.
Zalando SE
Der Vorstand
21.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Strasse 5
|10243 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|End of News
|EQS News Service
|
2311956 21.04.2026 CET/CEST
Nachrichten zu Zalando
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11:32
|EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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11:32
|EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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