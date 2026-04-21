Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’262 -0.2%  SPI 18’779 0.1%  Dow 49’443 0.0%  DAX 24’566 0.6%  Euro 0.9177 0.0%  EStoxx50 6’005 0.4%  Gold 4’787 -0.7%  Bitcoin 59’526 0.8%  Dollar 0.7804 0.2%  Öl 94.7 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Thales profitiert von steigenden Verteidigungsausgaben - auch Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick
ZEW-Index rutscht wegen Nahost-Konflikt deutlicher ab als erwartet
AIXTRON-Aktie mit Rekordhoch: Nachfrage nach Halbleitertechnologie treibt an
Angriff der Cloud-Giganten: Warum Amazon mit Graviton die Vormachtstellung von Aktien wie Intel, NVIDIA & Co. attackiert
SGS-Aktie gesucht: Knapp zwei Drittel der Aktionäre entscheiden sich für Aktiendividende
Suche...
eToro entdecken

Zalando Aktie 25375574 / DE000ZAL1111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.04.2026 11:32:43

EQS-CMS: Zalando SE: Release of a capital market information

Zalando
21.54 CHF 0.94%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Zalando SE / Share buy-back program
Zalando SE: Release of a capital market information

21.04.2026 / 11:32 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 6. ZWISCHENMELDUNG

BERLIN, 21. April 2026 // Vom 13. April 2026 bis einschliesslich 17. April 2026 wurden insgesamt 38.699 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Datum   Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumen-gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz (MIC)
13/04/2026   12.255 21,8994 XETA
13/04/2026   8.763 21,8862 CEUX
13/04/2026   4.819 21,9121 TQEX
13/04/2026   501 21,9343 AQEU
14/04/2026   3.912 22,0404 XETA
14/04/2026   4.712 22,0386 CEUX
14/04/2026   1.015 22,0193 TQEX
14/04/2026   98 22,0300 AQEU
15/04/2026   1.176 22,1672 XETA
15/04/2026   1.448 22,1674 CEUX

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschliesslich 17. April 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 6.896.176 Stück.Die Aktienrückkäufe werden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE
Der Vorstand

21.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Zalando SE
Valeska-Gert-Strasse 5
10243 Berlin
Germany
Internet: https://corporate.zalando.de

 
End of News EQS News Service

2311956  21.04.2026 CET/CEST

Nachrichten zu Zalando

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Zalando

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.04.26 Zalando Market-Perform Bernstein Research
20.04.26 Zalando Outperform RBC Capital Markets
17.04.26 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.03.26 Zalando Buy UBS AG
19.03.26 Zalando Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio

Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen

️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor

Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren

Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Inside Trading & Investment

09:49 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Lonza, Partners Group
09:36 Hoffnungen bleiben am Leben
06:55 Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
06:03 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Rücksetzer zum Wochenstart
20.04.26 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
16.04.26 Giganten unter Druck: United Airlines prüft Übernahme von American Airlines
16.04.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (80%) auf Autoneum Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’801.78 19.39 SNQBTU
Short 14’073.05 13.91 S8GBGU
Short 14’590.30 8.98 S6WBNU
SMI-Kurs: 13’261.63 21.04.2026 11:29:41
Long 12’704.16 19.83 SRWB1U
Long 12’404.57 13.70 SN8B6U
Long 11’889.61 8.98 SKIBKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Zalando 21.44 3.23% Zalando

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Buffett-Schock: 5 Worte des Star-Investors, die Anleger nicht übersehen sollten
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat springt am Abend an
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Rheinmetall startet Drohnenboot-Produktion - HENSOLDT will Voith-Mitarbeiter einstellen
SMI und DAX letztlich mit schwachem Wochenstart -- US-Börsen schliessen mit überschaubaren Verlusten -- Asiens Börsen schliessen im Plus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Neutral von JP Morgan Chase & Co. für SAP SE-Aktie
Aktien von D-Wave, IonQ und Rigetti uneinheitlich: Pause nach der Kursrally nur bei einigen Branchenvertretern
Aktien von Lufthansa und Co. unter Druck - Was die Fluggesellschaften belastet
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Nachmittag ins Minus

Top-Rankings

KW 16: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 16: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 16: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.