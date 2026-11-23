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23.11.2026 14:04:31
EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE
/ Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 6. Zwischenmeldung
Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschliesslich 17. November 2026 insgesamt 11.350 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 8. Oktober 2026 gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Oktober 2026 mitgeteilt wurde.
Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschliesslich 17. November 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschliesslich 17. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 143.251 Stückaktien.
Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Gemäss der Ad-hoc-Mitteilung vom 18. November 2026 hat der Vorstand der Westwing Group SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den am 8. Oktober 2026 angekündigten Rückkauf eigener Aktien über die Börse (das „Aktienrückkaufprogramm 2026/II“) 18. November 2026 bis zum 22. Dezember 2026 (einschliesslich) auszusetzen. Das Aktienrückkaufprogramm 2026/II wird ab dem 23. Dezember 2026 unverändert bis zum 31. März 2027 fortgesetzt.
Detaillierte Informationen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter
https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026_ii
abrufbar.
München, 23. November 2026
Westwing Group SE
Der Vorstand
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Strasse 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|LEI Code:
|529900BN8B4KAHILIX84
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2440404 23.11.2026 CET/CEST
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