EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE / Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 6. Zwischenmeldung

Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.11.2026 / 14:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschliesslich 17. November 2026 insgesamt 11.350 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 8. Oktober 2026 gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Oktober 2026 mitgeteilt wurde.

Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 16. November 2026 bis einschliesslich 17. November 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Datum Aggregiertes Volumen Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) 16. November 2026 5.750 13,7530 17. November 2026 5.600 13,9145 Summe 11.350 13,8327

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschliesslich 17. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 143.251 Stückaktien.

Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).

Gemäss der Ad-hoc-Mitteilung vom 18. November 2026 hat der Vorstand der Westwing Group SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, den am 8. Oktober 2026 angekündigten Rückkauf eigener Aktien über die Börse (das „Aktienrückkaufprogramm 2026/II“) 18. November 2026 bis zum 22. Dezember 2026 (einschliesslich) auszusetzen. Das Aktienrückkaufprogramm 2026/II wird ab dem 23. Dezember 2026 unverändert bis zum 31. März 2027 fortgesetzt.

Detaillierte Informationen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter

https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026_ii

abrufbar.

München, 23. November 2026

Westwing Group SE

Der Vorstand