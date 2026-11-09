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09.11.2026 14:08:12
EQS-CMS: Westwing Group SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Westwing Group SE
/ Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 – 4. Zwischenmeldung
Die Westwing Group SE hat im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschliesslich 6. November 2026 insgesamt 23.957 Stückaktien der Westwing Group SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 8. Oktober 2026 gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Oktober 2026 mitgeteilt wurde.
Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 2. November 2026 bis einschliesslich 6. November 2026 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschliesslich 6. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich damit auf 103.601 Stückaktien.
Der Erwerb der Stückaktien der Westwing Group SE erfolgte durch ein von der Westwing Group SE beauftragtes Kreditinstitut ausschliesslich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel).
Detaillierte Informationen gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i. V. m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter
https://ir.westwing.com/de/share/share-buy-back-2026_ii
abrufbar.
München, 9. November 2026
Westwing Group SE
Der Vorstand
09.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Westwing Group SE
|Moosacher Strasse 88
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.westwing.com
|LEI Code:
|529900BN8B4KAHILIX84
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2430968 09.11.2026 CET/CEST
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