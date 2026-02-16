Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’623 0.2%  SPI 18’791 0.2%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’969 0.2%  Euro 0.9119 0.0%  EStoxx50 6’004 0.3%  Gold 5’007 -0.7%  Bitcoin 52’831 0.0%  Dollar 0.7692 0.2%  Öl 67.6 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Hinweise auf neue Shield-TV-Generation
Barclays hält an Kaufempfehlung für TUI-Aktie fest: Holiday Experiences im Fokus
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
RENK-Aktie rückt in den Fokus: Ausbau des US-Geschäfts durch Investitionen in Michigan
Nestlé-Aktie im Fokus: Schweizer Behörde kritisiert Reaktion auf verunreinigte Säuglingsmilch
Suche...

WashTec Aktie 725872 / DE0007507501

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.02.2026 09:32:33

EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

WashTec
45.52 CHF 0.28%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: WashTec AG / Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 16. Zwischenmeldung
WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.02.2026 / 09:32 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 16. Zwischenmeldung

Augsburg, den 16. Februar 2026

Im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschliesslich 13. Februar 2026 hat die WashTec AG insgesamt 6.410 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Datum Aggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)
09.02.2026  1.250   49,8419
10.02.2026  1.275   49,2452
11.02.2026  1.275   49,7005
12.02.2026  1.260   49,6828
13.02.2026  1.350   49,8184

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschliesslich 13. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 68.729 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (ir.washtec.de).

WashTec AG
Der Vorstand
 

16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: WashTec AG
Argonstrasse 7
86153 Augsburg
Deutschland
Internet: www.washtec.de

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2276632  16.02.2026 CET/CEST

Nachrichten zu WashTec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten