16.02.2026 09:32:33
EQS-CMS: WashTec AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
Bekanntmachung entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 | Erwerb eigener Aktien – 16. Zwischenmeldung
Augsburg, den 16. Februar 2026
Im Zeitraum vom 9. Februar 2026 bis einschliesslich 13. Februar 2026 hat die WashTec AG insgesamt 6.410 Aktien im Rahmen ihres laufenden Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 5. November 2025 entsprechend Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigt wurde.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen gekauft:
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 6. November 2025 bis einschliesslich 13. Februar 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 68.729 Aktien. Der Erwerb der Aktien der WashTec AG erfolgt ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der WashTec AG beauftragte Bank.
Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäss Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der WashTec AG im Bereich „Aktie“ Abschnitt „Aktienrückkauf“ veröffentlicht (ir.washtec.de).
WashTec AG
Der Vorstand
16.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WashTec AG
|Argonstrasse 7
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.washtec.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2276632 16.02.2026 CET/CEST
