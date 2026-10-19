Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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19.10.2026 17:02:31
EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien / 36. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschliesslich 16. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 137.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.
Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:
Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschliesslich dem 16. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.655.518 Aktien.
Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/
Holzminden, 19. Oktober 2026
Symrise AG
Der Vorstand
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstrasse 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2418296 19.10.2026 CET/CEST
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