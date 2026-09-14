Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’506 -0.1%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9432 -0.4%  EStoxx50 6’260 -1.0%  Gold 4’310 -0.9%  Bitcoin 64’354 2.6%  Dollar 0.8160 -0.1%  Öl 105.9 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien sollen frisches Geld bringen
Sandoz-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Tesla-Aktie im Fokus: E-Lastwagen ab 2027 in Europa
Suche...

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 17:52:51

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Symrise
83.16 CHF 0.47%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

14.09.2026 / 17:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 31.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 07.September 2026 bis einschliesslich 11. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 148.800 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
07.09.2026 3.828 0,00% 89,8489 343.942 AQEU
07.09.2026 7.534 0,01% 89,9664 677.807 CEUX
07.09.2026 3.289 0,00% 89,9415 295.818 TQEX
07.09.2026 14.349 0,01% 89,9556 1.290.772 XETA
08.09.2026 2.056 0,00% 90,4761 186.019 AQEU
08.09.2026 8.930 0,01% 90,4562 807.774 CEUX
08.09.2026 1.351 0,00% 90,5052 122.273 TQEX
08.09.2026 16.663 0,01% 90,4476 1.507.128 XETA
09.09.2026 1.414 0,00% 90,0945 127.394 AQEU
09.09.2026 8.574 0,01% 90,1272 772.751 CEUX
09.09.2026 2.362 0,00% 89,9770 212.526 TQEX
09.09.2026 16.550 0,01% 90,0894 1.490.980 XETA
10.09.2026 2.385 0,00% 88,2319 210.433 AQEU
10.09.2026 8.474 0,01% 88,1785 747.225 CEUX
10.09.2026 1.252 0,00% 88,1338 110.344 TQEX
10.09.2026 18.789 0,01% 88,1419 1.656.098 XETA
11.09.2026 4.424 0,00% 88,1708 390.068 AQEU
11.09.2026 7.670 0,01% 88,2133 676.596 CEUX
11.09.2026 2.786 0,00% 88,0819 245.396 TQEX
11.09.2026 16.120 0,01% 88,1674 1.421.258 XETA
Gesamt 148.800 0,11% 89,3320 13.292.599  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschliesslich dem 11. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.948.518 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 14. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


14.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2398998  14.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!