EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.09.2026 / 17:07 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 30. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 31. August 2026 bis einschliesslich 04. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 143.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 31.08.2026 3.746 0,00% 92,6971 347.243 AQEU 31.08.2026 7.025 0,01% 92,6885 651.137 CEUX 31.08.2026 2.163 0,00% 92,6756 200.457 TQEX 31.08.2026 15.066 0,01% 92,6716 1.396.191 XETA 01.09.2026 3.079 0,00% 92,9647 286.238 AQEU 01.09.2026 7.510 0,01% 93,1639 699.661 CEUX 01.09.2026 969 0,00% 93,0282 90.144 TQEX 01.09.2026 16.442 0,01% 93,1261 1.531.180 XETA 02.09.2026 2.438 0,00% 92,1963 224.775 AQEU 02.09.2026 7.199 0,01% 92,1350 663.280 CEUX 02.09.2026 1.179 0,00% 92,0492 108.526 TQEX 02.09.2026 17.184 0,01% 92,1680 1.583.816 XETA 03.09.2026 2.457 0,00% 91,3726 224.502 AQEU 03.09.2026 7.373 0,01% 91,3609 673.604 CEUX 03.09.2026 1.563 0,00% 91,3043 142.709 TQEX 03.09.2026 18.607 0,01% 91,3797 1.700.302 XETA 04.09.2026 2.467 0,00% 90,8548 224.139 AQEU 04.09.2026 7.849 0,01% 90,7407 712.224 CEUX 04.09.2026 2.192 0,00% 90,6951 198.804 TQEX 04.09.2026 16.492 0,01% 90,7154 1.496.079 XETA Gesamt 143.000 0,10% 91,9931 13.155.010

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschliesslich dem 04. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.799.718 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 07. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand