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07.09.2026 17:07:11

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Symrise
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

07.09.2026 / 17:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 30.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 31. August  2026 bis einschliesslich 04. September 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 143.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
31.08.2026 3.746 0,00% 92,6971 347.243 AQEU
31.08.2026 7.025 0,01% 92,6885 651.137 CEUX
31.08.2026 2.163 0,00% 92,6756 200.457 TQEX
31.08.2026 15.066 0,01% 92,6716 1.396.191 XETA
01.09.2026 3.079 0,00% 92,9647 286.238 AQEU
01.09.2026 7.510 0,01% 93,1639 699.661 CEUX
01.09.2026 969 0,00% 93,0282 90.144 TQEX
01.09.2026 16.442 0,01% 93,1261 1.531.180 XETA
02.09.2026 2.438 0,00% 92,1963 224.775 AQEU
02.09.2026 7.199 0,01% 92,1350 663.280 CEUX
02.09.2026 1.179 0,00% 92,0492 108.526 TQEX
02.09.2026 17.184 0,01% 92,1680 1.583.816 XETA
03.09.2026 2.457 0,00% 91,3726 224.502 AQEU
03.09.2026 7.373 0,01% 91,3609 673.604 CEUX
03.09.2026 1.563 0,00% 91,3043 142.709 TQEX
03.09.2026 18.607 0,01% 91,3797 1.700.302 XETA
04.09.2026 2.467 0,00% 90,8548 224.139 AQEU
04.09.2026 7.849 0,01% 90,7407 712.224 CEUX
04.09.2026 2.192 0,00% 90,6951 198.804 TQEX
04.09.2026 16.492 0,01% 90,7154 1.496.079 XETA
Gesamt 143.000 0,10% 91,9931 13.155.010  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschliesslich dem 04. September 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.799.718 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 07. September 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


07.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2395174  07.09.2026 CET/CEST

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Long 13’422.19 13.91 SVBOKU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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