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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

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17.08.2026 16:05:04

EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Symrise
81.91 CHF -2.14%
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

17.08.2026 / 16:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 27.  Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 10. August 2026 bis einschliesslich 14. August 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 145.500 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz
(MIC-Code)
10.08.2026 2.267 0,00% 91,6463 207.762 AQEU
10.08.2026 6.600 0,00% 91,6074 604.609 CEUX
10.08.2026 2.077 0,00% 91,5872 190.227 TQEX
10.08.2026 18.156 0,01% 91,6312 1.663.656 XETA
11.08.2026 3.673 0,00% 91,4009 335.716 AQEU
11.08.2026 6.264 0,00% 91,1923 571.229 CEUX
11.08.2026 1.783 0,00% 91,2048 162.618 TQEX
11.08.2026 17.380 0,01% 91,2316 1.585.605 XETA
12.08.2026 3.578 0,00% 90,0070 322.045 AQEU
12.08.2026 5.955 0,00% 89,9705 535.774 CEUX
12.08.2026 2.693 0,00% 89,8965 242.091 TQEX
12.08.2026 16.874 0,01% 89,9720 1.518.188 XETA
13.08.2026 2.944 0,00% 89,1322 262.405 AQEU
13.08.2026 7.571 0,01% 89,0395 674.118 CEUX
13.08.2026 1.669 0,00% 89,1777 148.838 TQEX
13.08.2026 16.916 0,01% 89,0167 1.505.806 XETA
14.08.2026 3.449 0,00% 89,4136 308.388 AQEU
14.08.2026 6.819 0,00% 89,3839 609.509 CEUX
14.08.2026 2.438 0,00% 89,3135 217.746 TQEX
14.08.2026 16.394 0,01% 89,3575 1.464.927 XETA
Gesamt 145.500 0,10% 90,2492 13.131.257  

 

Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschliesslich dem 14. August 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.386.344 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 17. August 2026

Symrise AG

Der Vorstand

 

 

 


17.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Symrise AG
Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden
Deutschland
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2383930  17.08.2026 CET/CEST

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