EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



07.04.2026 / 11:05 CET/CEST

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Symrise AG Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 Erwerb eigener Aktien / 9. Zwischenmeldung Im Zeitraum vom 30. März 2026 bis einschliesslich 02. April 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 93.453 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden. Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft: Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 30.03.2026 474 0,00% 72,6604 34.441 AQEU 30.03.2026 5.912 0,00% 72,6797 429.682 CEUX 30.03.2026 632 0,00% 72,6508 45.915 TQEX 30.03.2026 10.999 0,01% 72,6552 799.135 XETA 31.03.2026 573 0,00% 73,5529 42.146 AQEU 31.03.2026 6.401 0,00% 73,5761 470.961 CEUX 31.03.2026 1.259 0,00% 73,2945 92.278 TQEX 31.03.2026 18.703 0,01% 73,4142 1.373.066 XETA 01.04.2026 115 0,00% 74,1243 8.524 AQEU 01.04.2026 6.324 0,00% 73,8061 466.750 CEUX 01.04.2026 237 0,00% 73,7484 17.478 TQEX 01.04.2026 13.824 0,01% 73,8337 1.020.677 XETA 02.04.2026 786 0,00% 73,9294 58.109 AQEU 02.04.2026 9.159 0,01% 74,0750 678.453 CEUX 02.04.2026 863 0,00% 74,0390 63.896 TQEX 02.04.2026 17.192 0,01% 74,0866 1.273.697 XETA Gesamt 93.453 0,07% 73,5686 6.875.207 Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschliesslich dem 2. April 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 1.441.030 Aktien. Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut. Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/ Holzminden, 07. April 2026 Symrise AG Der Vorstand

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