EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Symrise AG: Release of a capital market information



26.10.2026 / 18:29 CET/CEST

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Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Acquisition of Own Shares / 37th Interim Report

During the period from 19 October 2026 to and including 23 October 2026 a total of 129.200 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Numbers of shares acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume

(in EUR) Trading Vanue 19.10.2026 2.510 0,00% 99,8765 250.690 AQEU 19.10.2026 6.496 0,00% 99,8134 648.388 CEUX 19.10.2026 2.056 0,00% 99,8456 205.283 TQEX 19.10.2026 15.638 0,01% 99,8404 1.561.305 XETA 20.10.2026 2.752 0,00% 100,5045 276.588 AQEU 20.10.2026 7.465 0,01% 100,4602 749.935 CEUX 20.10.2026 2.355 0,00% 100,5361 236.763 TQEX 20.10.2026 14.128 0,01% 100,4520 1.419.186 XETA 21.10.2026 1.648 0,00% 100,7965 166.113 AQEU 21.10.2026 5.070 0,00% 100,8319 511.218 CEUX 21.10.2026 2.361 0,00% 100,8278 238.054 TQEX 21.10.2026 16.321 0,01% 100,8450 1.645.891 XETA 22.10.2026 2.238 0,00% 101,8607 227.964 AQEU 22.10.2026 6.032 0,00% 101,8363 614.277 CEUX 22.10.2026 1.806 0,00% 101,8212 183.889 TQEX 22.10.2026 15.324 0,01% 101,7910 1.559.845 XETA 23.10.2026 2.380 0,00% 102,0869 242.967 AQEU 23.10.2026 5.880 0,00% 101,9972 599.744 CEUX 23.10.2026 1.904 0,00% 101,9758 194.162 TQEX 23.10.2026 14.836 0,01% 102,0054 1.513.352 XETA Total 129.200 0,09% 100,9723 13.045.616

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 23 October 2026 amounts to 4.784.718 shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden, 26. October 2026

Symrise AG

The Management Board