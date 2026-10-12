Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’862 0.5%  SPI 19’638 0.5%  Dow 51’916 0.5%  DAX 25’254 0.7%  Euro 0.9323 0.3%  EStoxx50 6’198 0.4%  Gold 4’169 -0.6%  Bitcoin 68’905 -0.8%  Dollar 0.8343 0.5%  Öl 106.7 1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Starbucks-Aktie im Plus: Kein Kauf von Burrito-Kette Chipotle - Chipotle-Aktie in Rot
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Trotz Risiken: UBS bleibt optimistisch für europäische Aktien
Drohnen, Cyberabwehr, KI: Europas Rüstungsboom wird technologisch
Drohnen, Cyberabwehr, KI: Europas Rüstungsboom wird technologisch
Suche...
ETF Sparplan

Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 17:12:01

EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information

Symrise
86.46 CHF 0.72%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG / Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG: Release of a capital market information

12.10.2026 / 17:12 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Symrise AG

Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 

Acquisition of Own Shares / 35th Interim Report

During the period from 05 October 2026 to and including 09 October 2026 a total of  145.400 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.

The shares were bought back as follows:

Date Numbers of shares  acquired Percentage of share capital Weighted average price (EUR) Purchased volume
(in EUR)		 Trading Vanue
05.10.2026 3.464 0,00% 91,2770 316.184 AQEU
05.10.2026 7.873 0,01% 91,2434 718.359 CEUX
05.10.2026 2.766 0,00% 91,2276 252.336 TQEX
05.10.2026 15.897 0,01% 91,2414 1.450.465 XETA
06.10.2026 2.386 0,00% 91,7742 218.973 AQEU
06.10.2026 5.889 0,00% 91,8862 541.118 CEUX
06.10.2026 2.543 0,00% 91,8303 233.524 TQEX
06.10.2026 18.082 0,01% 91,9419 1.662.493 XETA
07.10.2026 2.144 0,00% 91,3738 195.905 AQEU
07.10.2026 7.717 0,01% 91,3711 705.111 CEUX
07.10.2026 944 0,00% 91,3551 86.239 TQEX
07.10.2026 18.195 0,01% 91,3826 1.662.707 XETA
08.10.2026 3.627 0,00% 90,6194 328.677 AQEU
08.10.2026 8.309 0,01% 90,6034 752.824 CEUX
08.10.2026 1.006 0,00% 90,6908 91.235 TQEX
08.10.2026 15.058 0,01% 90,5504 1.363.508 XETA
09.10.2026 5.715 0,00% 92,1795 526.806 AQEU
09.10.2026 5.943 0,00% 92,1881 547.874 CEUX
09.10.2026 3.010 0,00% 92,2465 277.662 TQEX
09.10.2026 14.832 0,01% 92,1960 1.367.452 XETA
Total 145.400 0,10% 91,4680 13.299.453  

 

The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 09 October 2026 amounts to 4.518.518 shares.

The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.

Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.

Holzminden, 12. October 2026

Symrise AG

The Management Board


12.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Symrise AG
Mühlenfeldstrasse 1
37603 Holzminden
Germany
Internet: www.symrise.com
LEI Code: 529900D82I6R9601CF26

 
End of News EQS News Service

2414354  12.10.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Symrise AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Symrise AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
02.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
01.10.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research
25.09.26 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

17:10 Drohnen, Cyberabwehr, KI: Europas Rüstungsboom wird technologisch
14:45 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
11.10.26 Logo WHS Qualitätsaktien erkennen: Warum BASF enttäuscht und Visa überzeugt!
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’404.92 19.70 SDB1PU
Short 14’687.56 13.86 S3BCYU
Short 15’229.45 8.95 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’861.62 12.10.2026 16:59:39
Long 13’259.22 19.70 S2BJ7U
Long 12’944.26 13.65 SRDBIU
Long 12’396.91 8.90 S6IBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Audi-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.