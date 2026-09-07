Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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07.09.2026 17:07:11
EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Symrise AG
/ Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Symrise AG
Announcement pursuant to Article 5 (1) (b) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Article 2 (2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Acquisition of Own Shares / 30th Interim Report
During the period from 31 August 2026 to and including 04 September 2026 a total of 143.000 shares were acquired as part of the share buyback program of Symrise AG. The beginning of the share buyback programme had been announced on 30 January 2026 in accordance with Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with effect from 2 February 2026.
The shares were bought back as follows:
The cumulative total number of shares repurchased as part of this share buyback starting 2 February 2026 until and including 04 September 2026 amounts to 3.799.718 shares.
The purchase was carried out exclusively via stock exchanges or via a multilateral trading system by a credit institution commissioned by Symrise AG.
Detailed information on the transactions relating to the share buyback program is available on the website of Symrise AG at https://www.symrise.com/investors/share-buyback-2026/.
Holzminden, 07. September 2026
Symrise AG
The Management Board
07.09.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstrasse 1
|37603 Holzminden
|Germany
|Internet:
|www.symrise.com
|LEI Code:
|529900D82I6R9601CF26
|End of News
|EQS News Service
|
2395174 07.09.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Symrise AG
|
17:07
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
17:07
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
04.09.26
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel Verlust hätte eine Symrise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Symrise-Aktie steigt: Mutares übernimmt ausgegliedertes Terpen-Geschäft (Dow Jones)
|
01.09.26
|Börse Frankfurt: DAX am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|29.06.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
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