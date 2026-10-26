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Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8

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26.10.2026 10:49:21

EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information

Stabilus
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EQS Post-admission Duties announcement: Stabilus SE / Announcement according to Art. 5 (1) lit. b) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Stabilus SE: Release of a capital market information

26.10.2026 / 10:49 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement according to Art. 5 (1) lit. b) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Share Buyback Program 2025 – Interim Report 40

 

Stabilus SE acquired a total of 25,000 shares in its own stock between October 19, 2026 and October 23, 2026, as part of the Share Buyback Program 2025, the start of which was announced on December 17, 2025 in accordance with Art. 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 for January 15, 2026. The shares were acquired as follows:

Date Number of shares Average price in EUR Total amount in EUR
2026-10-19 5,000 15.8668 79,334.00
2026-10-20 5,000 15.6928 78,464.00
2026-09-21 5,000 15.8556 79,278.00
2026-10-22 5,000 15.5660 77,830.00
2026-10-23 5,000 15.4844 77,422.00

 

This brings the total volume of shares repurchased by Stabilus SE under the Share Buyback Program 2025 since January 15, 2026 to 946,611 shares.

The repurchase of own shares was carried out exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (Xetra trading) by a credit institution commissioned by Stabilus SE.

Further information according to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the company website at ir.stabilus.com/investor-relations/share#share-buyback.

 

Koblenz, October 26, 2026

Stabilus SE
The Management Board

 


26.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Germany
Internet: https://group.stabilus.com
LEI Code: 529900JOSL94HJN4VZ28

 
End of News EQS News Service

2422078  26.10.2026 CET/CEST

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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