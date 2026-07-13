Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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13.07.2026 10:57:23
EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Stabilus SE
/ Announcement according to Art. 5 (1) lit. b) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Announcement according to Art. 5 (1) lit. b) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Share Buyback Program 2025 – Interim Report 25
Stabilus SE acquired a total of 26,400 shares in its own stock between July 6, 2026 and July 10, 2026, as part of the Share Buyback Program 2025, the start of which was announced on December 17, 2025 in accordance with Art. 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 for January 15, 2026. The shares were acquired as follows:
This brings the total volume of shares repurchased by Stabilus SE under the Share Buyback Program 2025 since January 15, 2026 to 553,055 shares.
The repurchase of own shares was carried out exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (Xetra trading) by a credit institution commissioned by Stabilus SE.
Further information according to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the company website at ir.stabilus.com/investor-relations/share#share-buyback.
Koblenz, July 13, 2026
Stabilus SE
13.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Germany
|Internet:
|group.stabilus.com
|End of News
|EQS News Service
|
2364720 13.07.2026 CET/CEST
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Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.
Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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