Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’268 0.2%  SPI 20’049 0.1%  Dow 52’637 0.3%  DAX 25’114 0.2%  Euro 0.9246 0.2%  EStoxx50 6’277 0.1%  Gold 4’074 -0.9%  Bitcoin 51’013 -1.2%  Dollar 0.8085 0.0%  Öl 78.0 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Fresenius SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Buy
Akzo Nobel-Aktie stärker: Nippon Paint zeigt Interesse - Steht weiter zu Axalta-Fusion
BASF-Aktie klettert: Erste Details zum Börsengang der Agrarsparte bekannt
Renditefokus oder Risikopuffer? Wie andere Anleger ihre Portfolios aufstellen
So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...

Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.07.2026 10:57:23

EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information

Stabilus
14.44 CHF 0.52%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Stabilus SE / Announcement according to Art. 5 (1) lit. b) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052
Stabilus SE: Release of a capital market information

13.07.2026 / 10:57 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Announcement according to Art. 5 (1) lit. b) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052

Share Buyback Program 2025 – Interim Report 25

 

Stabilus SE acquired a total of 26,400 shares in its own stock between July 6, 2026 and July 10, 2026, as part of the Share Buyback Program 2025, the start of which was announced on December 17, 2025 in accordance with Art. 2 (1) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 for January 15, 2026. The shares were acquired as follows:

Date Number of shares Average price in EUR Total amount in EUR
2026-07-06 5,280 15.9277 84,098.26
2026-07-07 5,280 15.8559 83,719.15
2026-07-08 5,280 15.3116 80,845.25
2026-07-09 5,280 15.2523 80,532.14
2026-07-10 5,280 15.5677 82,197.46

 

This brings the total volume of shares repurchased by Stabilus SE under the Share Buyback Program 2025 since January 15, 2026 to 553,055 shares.

The repurchase of own shares was carried out exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (Xetra trading) by a credit institution commissioned by Stabilus SE.

Further information according to Art. 5 (1) lit. b) and (3) of the Regulation (EU) No. 596/2014 and Art. 2 (2) and (3) of the Delegated Regulation (EU) No. 2016/1052 is available on the company website at ir.stabilus.com/investor-relations/share#share-buyback.

 

Koblenz, July 13, 2026

Stabilus SE
The Management Board

 


13.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Germany
Internet: group.stabilus.com

 
End of News EQS News Service

2364720  13.07.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stabilus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stabilus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
06.05.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.04.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 Stabilus Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:18 Marktüberblick: Ölpreise ziehen an
09:04 SMI schwächer erwartet
05:57 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Vor dem nächsten Ausbruch?
11.07.26 Logo WHS Aktienanalysen der Woche: Hensoldt, thyssenkrupp & Levi´s
10.07.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Broadcom, Intel
09.07.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG
09.07.26 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’820.98 19.77 SGQBEU
Short 15’144.72 13.49 SX0BIU
Short 15’651.99 8.95 S5B72U
SMI-Kurs: 14’267.81 13.07.2026 10:55:39
Long 13’624.54 19.77 SMB1YU
Long 13’315.63 13.89 SJBMDU
Long 12’778.04 8.98 SOTBQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Handel in New York: Dow Jones steigt schlussendlich
Iran-Konflikt eskaliert am Wochenende: Wie werden die Ölpreise reagieren?
Börsen-Schock in Seoul: SK hynix-Absturz nach NASDAQ-Debüt reisst auch Samsung mit
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI
Novo Nordisk-Aktie freundlich: Neue Daten könnten Basis verbreitern
Gold, Öl & Co. in KW 28: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Schwache Performance in New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück
Aktien Schweiz Vorbörse: Stimmung von neuen Eskalationen im Nahen Osten getrübt

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.