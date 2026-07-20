EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 3rd Interim Reporting

Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information



20.07.2026 / 10:43 CET/CEST

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Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)

no. 596/2014

Share buyback – 3rd Interim Reporting

In the time period from 13 July 2026 until and including 19 July 2026, a number of 305,750 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1 July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 July 2026.



Shares were bought back as follows:



Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price in Xetra trading 13/07/2026 58,150 270.98965 14/07/2026 58,100 271.44888 15/07/2026 70,900 271.22204 16/07/2026 58,700 268.59484 17/07/2026 59,900 263.22102



The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31).



The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 19 July 2026 amounts to 815,350 shares.



The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

Munich, 20 July 2026

Siemens Aktiengesellschaft

The Managing Board