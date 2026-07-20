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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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20.07.2026 10:43:23

EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

Siemens
245.35 CHF 0.29%
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EQS Post-admission Duties announcement: Siemens Aktiengesellschaft / Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU) no. 596/2014 Share buyback – 3rd Interim Reporting
Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information

20.07.2026 / 10:43 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Disclosure according to art. 5 para. 1 lit. b), para. 3 of the Regulation (EU)
no. 596/2014
Share buyback – 3rd Interim Reporting

 

In the time period from 13 July 2026 until and including 19 July 2026, a number of 305,750 shares were bought back within the framework of the share buyback of Siemens Aktiengesellschaft; on 1 July 2026, Siemens Aktiengesellschaft disclosed pursuant to art. 5 para. 1 lit. a) of the Regulation (EU) no. 596/2014 and art. 2 para. 1 of the Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052 the begin of the share buyback on 1 July 2026.

Shares were bought back as follows:
 

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price in Xetra trading
13/07/2026 58,150 270.98965
14/07/2026 58,100 271.44888
15/07/2026 70,900 271.22204
16/07/2026 58,700 268.59484
17/07/2026 59,900 263.22102


The transactions in a detailed form are published on the website of Siemens Aktiengesellschaft (www.siemens.com/sharebuyback2026-31).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 1 July 2026 until and including 19 July 2026 amounts to 815,350 shares.

The purchase of the shares of Siemens Aktiengesellschaft is carried out by a bank that has been commissioned by Siemens Aktiengesellschaft; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

 

Munich, 20 July 2026
Siemens Aktiengesellschaft
The Managing Board

 


20.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Str. 1
80333 Munich
Germany
Internet: www.siemens.com
LEI Code: W38RGI023J3WT1HWRP32

 
End of News EQS News Service

2368470  20.07.2026 CET/CEST

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