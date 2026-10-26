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26.10.2026 15:40:41

EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Scout24
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

26.10.2026 / 15:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
   
Im Zeitraum vom 19. Oktober 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 5.000 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 31. Mai 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.
   
Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.
   
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
   
Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplattform (MIC Code)
19.10.2026 1.000 79,9736 XETA
20.10.2026 1.000 80,7026 XETA
21.10.2026 1.000 82,1941 XETA
22.10.2026 1.000 83,5654 XETA
23.10.2026 1.000 85,7678 XETA
   
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 1. Juni 2026 bis einschliesslich 23. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 2.715.775 Aktien.
   
Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäss Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-juni-2026.
   
Berlin, 26. Oktober 2026
   
Scout24 SE
   
Der Vorstand

 


26.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstrasse 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com
LEI Code: 5493007EIKM2ENQS7U66

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422202  26.10.2026 CET/CEST

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09.10.26 Scout24 Buy Goldman Sachs Group Inc.
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01.10.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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